Международная коалиция против террористической группировки «Исламское государство» объявила о «прекращении тренировок вместе с партнерами и поддержки операций против ИГ в связи с последними нападениями на военные базы в Ираке.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в размещенном в понедельник сообщении коалиции в социальной сети Twitter.

«В связи с повторяющимися ракетными нападениями в течение последних двух месяцев со стороны членов «Катаиб Хезболла» мы обязаны защищать иракские базы, но это не позволяет нам проводить тренировки вместе с партнерами и поддерживать операции против ИГ, поэтому мы приостановили эту деятельность, но это решение может быть пересмотрено», — отмечается в сообщении.

При этом, как отметили в коалиции, «другая деятельность против ИГ, в том числе борьба с финансированием, распространением идей группировки и создание препятствий в передвижении террористов, будет продолжена как обычно».

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