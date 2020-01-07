Как давно заметили фанаты британского королевского семейства, две герцогини – Сассекская и Кэмбриджская – как будто ведут между собой необъявленное соревнование: чьё платье лучше, кто больше отличился по части благотворительности, кто оперативнее сделал нужное заявление… Причём в большинстве случаев, по мнению британцев, победа остается за законной супругой принца Уильяма. Недаром в рейтингах популярности Кейт регулярно опережает Меган. Вот и теперь герцогине Сассекской снова не удалось обойти герцогиню Кэмбриджскую, пишет издание «7Дней».

Как сообщают СМИ, в Австралии разразилось грандиозное бедствие: там бушуют ужасающие пожары, уже охватившие более 5 миллионов гектаров лесов, что привело к гибели людей и колоссального множества уникальных и редких местных животных. Разумеется, семьи принцев Уильяма и Гарри, которые всегда прилагают огромные усилия по сохранению дикой природы, просто не могли не отреагировать на такую катастрофу.

Однако пока Меган Маркл и её супруг только собирались сделать заявление по этому поводу, Кейт и Уильям уже опубликовали в Твиттере свой пост. Они выразили поддержку тем, кто мужественно сражается с огнём и призвали своих фанатов оказать всю возможную поддержку в деле тушения пожаров, указав при этом конкретные адреса, куда можно перечислять пожертвования. Что же касается Меган и Гарри, то, хотя они и провозгласили себя уже давно чуть ли не главными защитниками окружающей среды, супруги откликнулись лишь день спустя. Они опубликовали в Инстаграме своё заявление, сопроводив его душераздирающим фото пожарного, выносящего из огня коалу.

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