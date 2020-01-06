Президент США Дональд Трамп готов к переговорам с властями Ирана о пересмотре условий ядерной сделки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего советника главы Соединенных штатов Келлиэнн Конуэй.

Трамп открыт к обсуждению данного вопроса, отметила Конуэй. Она также подчеркнула, что многое зависит от желания Ирана «вести себя как нормальная страна».

Ядерная сделка была подписана в 2015 году, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения и введения экономический санкций в отношении Ирана. В ответ Тегеран начал сокращать свои обязательства по СВПД.

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