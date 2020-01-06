Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что начался конец присутствия сил США в регионе.

Как передает ТАСС, соответствующее сообщение иранский министр разместил в Twitter, сопроводив его фотографиями многотысячной толпы людей, пришедших на церемонию прощания с генералом Касемом Сулеймани.

«Вы когда-нибудь видели такое «море человечности» в своей жизни, Дональд Трамп? Вы все еще хотите слушать клоунов, которые дают вам советы о нашем регионе? И вы все еще думаете, что можете сломить волю этой великой нации и ее народа? Начался конец пагубного присутствия США в Западной Азии», — говорится в сообщении Зарифа.

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