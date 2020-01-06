Иран пообещал Соединенным Штатам «второй Вьетнам» в том случае, если Вашингтон не выведет свои войска с Ближнего Востока. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти на церемонии прощания с убитым американцами иранским генералом Касемом Сулеймани, передает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал Al-Alam.

Он объяснил, что Сулеймани был ключевой фигурой в сотрудничестве с Россией и с большим уважением относился к президенту России Владимиру Путину. Представитель Ирана также напомнил о совместных военных учениях с Москвой и Пекином, которые он охарактеризовал как важную реакцию на действия США в регионе.

«Американцы совершили крайнюю глупость и теперь должны покинуть регион, если не хотят «второго Вьетнама»», — подчеркнул Велаяти, добавив, что США всегда терпели поражение перед Ираном и его союзниками.

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