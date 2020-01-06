Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник провел телефонную беседу с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абдель Махди. Как говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства, стороны говорили о путях деэскалации возросшей в регионе напряженности, передает ТАСС.

«Лидеры обсудили необходимость снизить напряженность в регионе и договорились сотрудничать в поиске дипломатического пути продвижения вперед, — сказано в заявлении Даунинг-стрит, 10. — Премьер-министр также подчеркнул тот факт, что Соединенное Королевство сохраняет непоколебимую приверженность обеспечению стабильности в Ираке и суверенитета страны».

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