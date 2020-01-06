Экс-премьер и кандидат крупнейшей оппозиционной силы – Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович победил на выборах президента страны.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) по результатам подсчета данных со 100% участков.

За пост главы государства Миланович боролся с действующим президентом и кандидатом от правящего Хорватского демократического содружества (ХДС) Колиндой Грабар-Китарович.

«По результатам подсчета данных со 100% участков Миланович получил 1 миллион 34 тысячи голосов, Грабар-Китарович – 929 тысяч. Явка составила около 55%», — сообщил ГИК.

Избирком ранее зарегистрировал 3,855 миллиона избирателей, которые голосовали на более чем 6,5 тысячи участков в стране и за рубежом. За ходом голосования следили свыше 24 тысяч местных и иностранных наблюдателей. Выборы прошли без инцидентов и нарушений.

Определение внешней и внутренней политики Хорватии по конституции принадлежит правительству. Президент выполняет в большей степени представительские функции и выбирается сроком на пять лет.

Minval.az