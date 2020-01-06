Обострение ситуации в Ираке и отношений США и Ирана после американского авиаудара под Багдадом, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, будут обсуждаться на плановой встрече начальников генеральных штабов стран НАТО 14 января в Брюсселе.

Об этом сообщил ТАСС в понедельник дипломатический источник в представительстве одной из европейских стран при НАТО. Особое внимание будет уделено будущему Миссии НАТО в Ираке (NМI) по подготовке военных для местной армии, работа которой сейчас приостановлена в результате угроз безопасности инструкторам альянса в Багдаде.

«Ситуация в Ираке и обострение отношений с Ираном, безусловно, будут подняты на предстоящем 14 января в Брюсселе заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Будет рассмотрен вопрос о будущем нашей тренировочной миссии в Ираке, — отметил он. — Эта тема также станет одной из основных, на встречах в двустороннем формате между участниками заседания».

В опубликованной НАТО официальной программе заседания Военного комитета резкое обострение ситуации в Ираке пока не упоминается. Там речь идет об обсуждении вопросов сдерживания России в европейском регионе, обсуждение военных операций НАТО в Афганистане и Косово, а также об анализе военных мер, которые позволят реализовать решения прошедшего в декабре саммита НАТО в Лондоне. Кроме того, в Брюсселе состоится встреча Комиссии НАТО-Грузия на уровне начальников генштабов.

Первый обмен мнениями по Ираку между странами НАТО состоится уже 6 января на созванном во второй половине дня в Брюсселе экстренном заседании Североатлантического совета — постоянного руководящего органа НАТО, в который входят постоянные представители всех государств альянса в Брюсселе.

Minval.az