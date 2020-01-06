Союз туроператоров Турции (TURSAB) возражает против запрета компании IGA, управляющей новым стамбульским аэропортом, встречать туристов представителями турагентств на выходе из зала прилета и принимает меры для помощи им, заявила РИА Новости пресс-секретарь TURSAB Айше Коркмаз.

Ранее TURSAB уведомил свои членов о полученном от IGA распоряжении о том, что с 1 января «с целью улучшения имиджа Турции» представителям турагентств, которые встречают прилетающих в Стамбул из других стран туристов, запрещено стоять у выхода из зоны прилета с табличками. Для встречи компания рекомендует встречать туристов в специально выделенном зале, куда они вынуждены добираться из зоны паспортного контроля и получения багажа самостоятельно, что создает значительные неудобства.

Кроме того, турагентства должны заранее уведомлять сотрудников IGA Meeting Lounge о числе ожидаемых туристов, передавать им их фамилии, а также приобретать специальный пропуск на каждого туриста, который с 31 марта будет платным.

«Мы возражаем против нового регламента и будем использовать все средства правовой защиты, чтобы воспрепятствовать данному нововведению. Мы направляем наши возражения во все соответствующие органы», — сказала Коркмаз.

Она добавила, что TURSAB старается предпринять меры, для смягчения ситуации, в которой оказались туристы, прибывающие в аэропорт Стамбула, и надеется на ее урегулирование.

Minval.az