Сообщения СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп отдал приказ о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, не имея достаточных разведданных, неполны и неточны, написала пресс-секретарь Пентагона Алисса Фара в Twitter.

Она отметила, что источники газеты New York Times «явно не были частью каких-либо из описанных совещаний». По ее словам, данная информация вводит в заблуждение.

4 января New York Times сообщила, что чиновники из военного ведомства США предлагали Трампу ликвидировать Сулеймани, но в случае крайней необходимости. Со ссылкой на источники журналисты написали, что американский лидер отдал приказ, когда в администрации еще велись споры относительно новых разведданных.

Данные этой статьи ранее опроверг госсекретарь Майк Помпео.

По данным Bloomberg, глава государства принял решение об убийстве иранского генерала после ракетной атаки на американскую базу в Ираке 27 декабря. Тогда погиб один человек. До этого Трамп призывал союзников предупредить иранцев о последствиях атак на американцев.

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