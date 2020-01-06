Палата представителей Конгресса США на этой неделе проголосует по резолюции, призванной подтвердить ограничения полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе военных действий в отношении Ирана. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в распространенном в воскресенье письме спикера нижней палаты американского законодательного органа Нэнси Пелоси законодателям-демократам.

«На этой неделе Палата представителей представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента США в отношении Ирана. Эта резолюция схожа с той, что была внесена в Сенат сенатором Тимом Кейном. Она подтверждает давно установленные надзорные обязанности Конгресса, требуя, чтобы при отсутствии дальнейших действий со стороны законодателей военные действия, инициированные администрацией в отношении Ирана, были прекращены в течение 30 дней», — сказано в письме.

Как подчеркнула в письме Пелоси, удар, нанесенный США в районе багдадского аэропорта, в результате которого был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани, был «провокационным и несоразмерным». «Эти действия поставили под угрозу наших военнослужащих, дипломатов и других лиц, угрожая серьезным обострением напряженности в отношениях с Ираном. Наша главная обязанность как членов Конгресса заключается в обеспечении безопасности американского народа. По этой причине мы обеспокоены, что администрация предприняла эти действия, не проконсультировавшись с Конгрессом, не учитывая военные полномочия Конгресса, гарантированные Конституцией США», — пояснила Пелоси.

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