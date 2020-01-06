Преемник командующего «Аль-Кудс», ликвидированного генерала «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) Исмаил Гани поклялся отомстить за своего предшественника.

Соответствующее заявление он сделал перед церемонией прощания в Тегеране.

В частности, Гани высказал свое мнение о действиях США в Багдаде в интервью иранскому государственному телевидению.

«Всемогущий Аллах пообещал отомстить, а Аллах – главный мститель. Конечно, будут предприняты меры. Мы обещаем продолжать мученический путь Сулеймани так же уверенно, как и прежде, с помощью Аллаха», – ответил он журналистам.

По словам Гани, последователи Сулеймани стремятся избавиться от Америки в ближневосточном регионе.

Minval.az