По меньшей мере четырех людей убили в городе Кигома на западе Танзании из-за подозрений в колдовстве. Все погибшие были из одной семьи, сообщает Xinhua.

Убийство совершили местные жители из-за подозрений в колдовстве. Также местные уничтожили жилье погибших. По данным местных властей, среди погибших была одна беременная женщина.

Представители местной власти обратились к правительству с просьбой задержать виновников и привлечь их к ответственности.

Окружной комиссар призвал к спокойствию, заявив, что органы безопасности начали расследование убийств. Также комиссар призвал прекратить убивать людей по подозрению в колдовстве.

Отметим, что в Танзании регулярно происходят убийства по подозрению в якобы колдовстве из-за местных суеверий.

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