Государственное телевидение Ирана объявило о награде в размере 80 миллионов долларов за голову президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Mirror.

На ТВ сказали, что так как население Ирана составляет 80 миллионов человек, то с каждого можно было бы собрать по доллару, и передать эту сумму тому, кто убьет американского лидера. Такое заявление было сделано во время трансляции церемонии прощания с генералом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани, убитым 3 января.

Данное заявление некоторые СМИ расценивают как элемент пропаганды.

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