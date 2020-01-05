Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение провести в понедельник «в срочном порядке» заседание Североатлантического совета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке после гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

Согласно сообщению ТАСС, в ходе заседания будет обсуждаться обстановка в Ираке, сложившаяся после гибели в результате удара США генерала Сулеймани.

Minval.az