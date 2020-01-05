Согласно сообщению ТАСС, в ходе заседания будет обсуждаться обстановка в Ираке, сложившаяся после гибели в результате удара США генерала Сулеймани.
Дата: 2020/01/05 20:59
Раздел: Мир
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