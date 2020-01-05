Пара туристов из России, приехавшая отдохнуть в Таиланд, поплатилась за занятие сексом в общественном месте. Россиян заставили выплатить штраф и записать видео с извинениями.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь. Молодые люди, отдыхающие в Патайе по пакетному туру, отправились на пляж, где в это время было достаточно много народа. Не обращая внимание на окружающих, они устроили совокупление, а затем отправились купаться, сообщает телеканал «360».

На бесстыжих туристов пожаловались в полицию. Пару отыскали в одном из отелей и доставили в отделение, где предъявили обвинения в непристойном поведении в общественном месте.

Российские туристы заплатили штраф в размере около 10 тысяч рублей и на камеру записали извинения перед жителями и гостями курорта.

Minval.az