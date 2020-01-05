Тегеран не стремится к войне с США, но готов к любой ситуации, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Иран не стремится к войне с США, но готов к любым обстоятельствам», — сказал Мусави в ходе брифинга, отвечая на вопрос о вероятности начала войны между США и Ираном в свете ситуации с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани в результате действий Вашингтона, передает РИА Новости.

По его словам, Иран ответит за гибель главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), однако власти примут такое решение, которое заставит «врага» пожалеть и при этом не приведет к войне.

Тегеран после гибели генерала Касема Сулеймани не отказывается от переговоров с Вашингтоном в рамках группы «5+1» (Франция, Великобритания, Германия, Россия, Китай и США), однако сперва ответит США, заявил Аббас Мусави.

«Это условие по поводу наших взаимоотношений с США и обсуждения ядерной сделки остается. Однако необходимо ответить на то, что произошло», — сказал Мусави в ходе брифинга, отвечая на вопрос, готов ли Иран по-прежнему вести переговоры в рамках группы «5+1», если США снимут санкции.

Minval.az