25-летние Став Харари и ее друг Дин Шошани погибли в субботу, 4 января, в затопленном лифте на улице Надав в Тель-Авиве. Их имена стали известны утром следующего дня, 5 января.

Молодые люди, состоявшие в гражданском браке, будут похоронены рядом.

Лифт застрял под землей, на этаже -1 и был залит водой. Первыми тревогу подняли соседи, услышавшие стуки и крики о помощи, доносившиеся из лифта, передает портал Vesty.co.il.

Спасатели прибыли через час и взломали крышу лифта. Параллельно водолазы из спецотдела «Лехава» пытались открыть двери лифта. Оба пострадавших были обнаружены в бессознательном состоянии.

«Вода поднялась на высоту 2,5 метра, это было настоящее наводнение, — рассказал владелец дома Альфред Джадид, который подчеркнул, что речь идет о новом здании, сданном в эксплуатацию полтора года назад. — Мы пытались открыть двери лифта с помощью ломов, но не смогли. Вода проникала внутрь, и вскоре вся кабина лифта была заполнена водой. У людей не было никаких шансов выбраться оттуда живыми».

По его словам, техник по обслуживанию лифтов также прибыл в здание и пытался открыть двери, но признался, что у него нет подходящих инструментов для этого, после чего покинул здание. «Все эти затопления — это из-за плохо работающей канализации. Постоянно есть затопления, постоянно», — добавил владелец здания.



Minval.az