Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).

Главе государства якобы передали, что в действиях Сулеймани не было ничего из ряда вон выходящего. По данным издания, высокопоставленные представители Пентагона были удивлены, что Трамп выбрал наиболее радикальное решение для ответа Ирану.

NYT пишет, что президент США 28 декабря отказался от устранения Сулеймани и выбрал налет на лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболлах». При атаке погибли 25 человек, более 50 были ранены. За этим последовали беспорядки возле посольства США в Багдаде.

После этого Дональд Трамп якобы проигнорировал разведданные, согласно которым не было ничего необычного в поездках Касема Сулеймани. По данным газеты, иранский генерал не получил одобрения верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи на реализацию действий против США.

NYT пишет, что поддерживали радикальную версию ответа Ирану госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майкл Пенс. В обсуждении кроме них принимали участие помощник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен, министр обороны Марк Эспер, директор ЦРУ Джина Хэспел и и. о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

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