США не осмелятся нанести удары по 52 объектам в Иране, о которых говорил американский президент Дональд Трамп, заявил командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави.

«Сомневаюсь, что им хватит смелости сделать это в ходе возможного конфликта в будущем», — сказал он, комментируя недавнее заявление Трампа. Слова военного цитирует телерадиокорпорация IRIB.

Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Угрозы со стороны Вашингтона прозвучали после того, как в Иране пообещали отомстить за гибель генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

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