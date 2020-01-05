Королева Елизавета II опубликовала фото, на котором она предстала с будущими наследниками и правителями Великобритании.
Сам снимок был сделан ещё в декабре во время традиционного рождественского ужина. На фото королева позирует вместе с принцем Чарльзом, Уильямом и Джорджем — в таком порядке они должны взойти на престол, передает онлайн-издание «News.ru».
Кроме того, на фото шестилетний принц Джордж впервые предстал в брюках, хотя по этикету мальчики из аристократических семей должны носить шорты до восьми лет.
Фото опубликовано на официальной странице Букингемского дворца в Instagram.
Ранее упоминалось, что Елизавета II не собирается прежде времени передавать управление британским престолом. По словам высокопоставленного представителя королевского двора, королева не планирует уходить в отставку после празднования 95-летия или передавать власть своему старшему сыну принцу Чарльзу, сделав его принцем-регентом.
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📸 To mark the start of a new decade, a portrait has been released of Her Majesty The Queen and Their Royal Highnesses The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and Prince George. The portrait was taken by Ranald Mackechnie in the Throne Room at Buckingham Palace. Photograph © Ranald Mackechnie