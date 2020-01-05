США будут готовы «очень быстро и очень сильно» нанести удар по 52 целям в Иране, если подвергнутся атаке со стороны Тегерана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом в своем Twitter написал американский президент Дональд Трамп.

О каких именно целях идет речь, Трамп не уточнил. По его словам, некоторые из них «являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры». Их число равно числу американских заложников, «захваченных Ираном много лет назад», добавил американский лидер. «США более не хотят каких-либо угроз», — написал он.

Тегеран «очень смело» говорит о нападении на американские объекты, чтобы отомстить Вашингтону за то, что он «избавил мир от их террористического лидера», считает президент США. По его словам, Сулеймани ответственен за организацию атаки на американское посольство в Багдаде, также он готовил нападения в других местах.

Трамп, когда упомянул про 52 заложников и аналогичное число мишеней, имел в виду кризис, произошедший в посольстве США в Тегеране в 1979 году. Тогда группа иранских мятежников захватила десятки заложников в американском диппредставительстве. Некоторым вернули свободу достаточно быстро. А 52 из них были освобождены только в 1981 году.

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