Глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал госсекретаря США Майка Помпео «высокомерным клоуном» из-за утверждения о том, что граждане Ирака радуются убийству в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом он написал в Twitter.

Помпео 3 января заявил, что иракцы «танцуют на улицах в поддержку свободы, благодарные за то, что Сулеймани больше нет». Свою запись в Twitter он сопроводил видеороликом, на котором видны идущие по улице люди с флагами Ирака.

«24 часа назад высокомерный клоун, выдающий себя за дипломата, заявил, что люди танцуют на улицах Ирака», — написал Зариф. В своем сообщении он не назвал имени Помпео, но добавил, что «сегодня тысячи наших братьев и сестер в Ираке ответили этому человеку».

Зариф заявил о «конце враждебного присутствия США в западной Азии».

Minval.az