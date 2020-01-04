Вашингтон попросил Тегеран ответить «пропорционально» ликвидации иранского военного командира Кассема Сулеймани, заявил заместитель командующего Революционной гвардией. Корпус стражей исламской революции подтвердил, что Сулеймани, командующий подразделением иностранных операций Сил Кудс, был убит в результате авиаудара США возле аэропорта Багдада.

После атаки американцы «прибегли к дипломатическим мерам… в пятницу утром», сообщил контр-адмирал Али Фадави государственному телевидению. Они «даже сказали, что если вы хотите отомстить, отомстите пропорционально тому, что мы сделали», — сказал он.

Фадави не уточнил, как Иран получил это сообщение, так как Тегеран и Вашингтон не имели дипломатических отношений в течение четырех десятилетий.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в отдельном телевизионном интервью в пятницу вечером, что «посланник Швейцарии передал глупое послание американцев сегодня утром». Швейцарский чиновник «был вызван вечером и получил решительный ответ в письменной форме… на смелое письмо американцев», добавил Зариф.

Minval.az