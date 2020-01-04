Видеоигра Fortnite заработала $1,8 млрд и второй год подряд стала самой прибыльной в мире. Об этом сообщается на сайте аналитической компании SuperData, передает Rtvi.

Игра не смогла побить рекорд 2018 года, когда принесла создателям $2,4 млрд, но тем не менее удержала первое место в общем списке. Второе и третье место с доходом в 1,6 млрд разделили Dungeon Fighter Online и Honour of Kings.

Общий доход индустрии от продажи онлайн-игр в 2019 году SuperData оценила в $120,1 млрд, что на 3% больше показателей 2018 года. При этом больше половины от общей суммы — $64,4 млрд — заработали мобильные игры.

В аналитической компании отметили, что 80% доходов индустрии принесли игры, которые распространяются по модели free-to-pay: пользователям не надо за них платить, а разработчики зарабатывают благодаря встроенным покупкам, например, когда игроки приобретают дополнительные возможности и ресурсы.

По словам аналитика рынка видеоигр Майкла Пачтера, в рейтинге не учитывались продажи игр на физических носителях. Он добавил, что FIFA 19 и Call of Duty: Modern Warfare, которые заработали на цифровой дистрибуции $786 млн и $645 млн соответственно, с учетом реальных продаж могут конкурировать с Fortnite.

Четвертое место в рейтинге SuperData с доходом в $1,5 млрд заняла League of Legends. Несмотря на то, что в нее играют больше пользователей, они тратят на встроенные покупки в два раза меньше денег, чем игроки Fortnite.

Fortnite в 2017 году выпустила американская компания Epic Games вместе с польской студией People Can Fly. В марте 2019 года создатели сказали, что в ней зарегистрировались почти 250 млн игроков.

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