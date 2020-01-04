Ливийский парламент, признанный международным сообществом, проголосовал за отмену соглашения о введении турецких войск на территорию страны. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

В парламенте также призвали прекратить отношения с Турцией и закрыть посольства, чтобы противостоять вмешательству в дела Ливии. Руководитель парламентского комитета по обороне потребовал, чтобы главу международно признанного правительства национального согласия (ПНС) в Ливии Файеза аль-Сарраджа обвинили в государственной измене.

Отмечается, что Триполи попросил Совбез ООН провести экстренное заседание и воспрепятствовать «интервенции» Анкары, а также аннулировать соглашения между ней и аль-Сарраджем.

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