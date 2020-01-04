Сайт призывной службы США обвалился из-за массового распространения дезинформации и спекуляций на тему Третьей мировой войны. Об этом сообщает CNN.

Обвал сайта произошел через несколько часов после объявления о том, что иранский генерал Касем Сулеймани был убит в результате американского авиаудара по приказу президента Дональда Трампа. Хэштег #WorldWarIII (Третья мировая война) был одним из самых популярных трендов в Twitter в пятницу.

Авиаудар привел к угрозам возмездия со стороны правительства Ирана и эскалации напряженности между США и Ираном. В социальных сетях это вызвало опасения по поводу войны между двумя странами и возможности еще одного военного призыва в США.

«Из-за распространения дезинформации наш сайт в настоящее время переживает высокие объемы трафика», — сообщила призывная служба в своем Twitter. «Если вы пытаетесь зарегистрироваться или подтвердить регистрацию, пожалуйста, попробуйте сделать это позже сегодня, поскольку мы работаем над решением этой проблемы. Мы ценим ваше терпение», – сообщили в службе.

Согласно законодательству США, в случае мобилизации отдельные категории граждан будут обязаны вступить в армию несмотря на то, что в стране с 1973 года служба проходит исключительно на контрактной основе.

Minval.az