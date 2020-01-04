В субботу, 4 января, утром, в Багдаде началась церемония прощания с командующим иранских «Сил аль-Кудс» Касемом Сулеймани, сообщает IRNA. Для прощания собрались несколько тысяч человек; многие пришли с флагами Ирака или проиранского шиитского ополчения, были слышны выкрики «Смерть Америке».

Как сообщают иранские СМИ, в воскресенье, 5 января, похороны Сулеймани, заместителя командира проиранского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Муандиса и других убитых в результате американского авиаудара состоятся в Тегеране. Ранее посол Ирана в Ираке сообщал, что иракские власти настаивали на проведении пышных похорон Касема Сулеймани в Ираке, однако в ходе переговоров было принято решение доставить тела командующего «Силами аль-Кудс» и других убитых на родину.

На пути в столицу Ирана траурная процессия с телами погибших посетит священный для шиитов иракский город Карбала и священный для шиитов город Наджаф, где расположена гробница халифа и первого имама шиитов Али.

Тем временем, с близкими Касема Сулеймани встретились президент Ирана Хасан Роухани и верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

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