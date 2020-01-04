Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противостояния «иностранной агрессии», сообщает в субботу портал «Аль-Масдар».

На такой шаг он пошел после того, как ранее в январе парламент Турции разрешил правительству направить войска в Ливию для оказания помощи врагам Хафтара — правительству национального единства, базирующемуся в Триполи.

Парламент Турции в пятницу, 3 января, большинством голосов одобрил закон, предусматривающий отправку военных в Ливию. Документ ратифицирован президентом и вступил в силу.

Телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники сообщал, что первая группа турецких военных может отправиться в Ливию уже через два дня после принятия соответствующего закона. Reuters, в свою очередь, считает, что речь о немедленной переброске турецких войск в Ливию не идет.

Minval.az