Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что действия США, направленные против иранского генерала, осудили многие политики в ООН. В частности, ими озаботились и российские политики и должностные лица, отметил он.

«Действия США способны привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке», — написал Кадыров, добавив, что такое положение дел «не может оставить никого равнодушным».

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