США отправят дополнительно 3000 военнослужащих на Ближний Восток на фоне роста напряженности с Ираном после авиаудара, в котором был убит иранский генерал Касем Сулеймани, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

По его словам, дополнительные войска поступят из сил немедленного реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии, их численность составит 3000 солдат.

Ранее глава Пентагона Майк Эспер заявил после атаки на американское посольство в Багдаде, что США направят в регион 750 солдат.

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