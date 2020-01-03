Глава МИД РФ Сергей Лавров после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани заявил американскому коллеге Майку Помпео, что акции по устранению официальных лиц суверенного государства нарушают международное право, Москва призывает Вашингтон отказаться от силовых методов решения международных проблем, заявили в пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам телефонного разговора.

«Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства-члена ООН по устранению официальных лиц другого государства-члена ООН, да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома, грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения», — заявили в МИД РФ.

«Российский министр указал, что данный шаг США чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности, не способствует усилиям по нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив — ведет к новому витку эскалации. Москва настоятельно призывает Вашингтон отказаться от незаконных силовых методов достижения своих целей на международной арене и решать любые проблемы за столом переговоров», — подчеркнули в российском дипведомстве.