В Евросоюзе встревожены решением парламента Турции о направлении военных в Ливию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

«ЕС подтверждает свою твердую убежденность в том, что военного решения ливийского кризиса не существует», – отмечается в заявлении. По мнению ЕВС, любая поддержка сторон конфликта только дестабилизирует страну и весь регион. По словам представителя службы, ЕС будет активно способствовать деэскалации конфликта и предпринимать шаги, ведущие к прекращению огня и возобновлению переговоров.

Турция поддерживает Переходный национальный совет (ПНС) и поставляет ему вооружение. Парламент Турции 2 января одобрил отправку военнослужащих в Ливию. Войска должны помочь признанным ООН ливийским властям сдержать наступление на столицу Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. ПНС кроме Турции поддерживают Италия и Катар, а их противников – ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия и Франция. В конце декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что в боях в Ливии участвуют около 2000 наемников российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Российские власти выступают за урегулирование конфликта путем переговоров между ПНС и ЛНА. Отвечая на вопрос о возможном нахождении в Ливии российских наемников, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может контролировать передвижения всех россиян. Он отметил, что фактически произошло разрушение ливийской государственности: «Территория Ливии стала пристанищем для наемников и террористических элементов из целого ряда стран».

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