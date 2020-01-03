Генсек ООН Антониу Гутерреш в связи с событиями вокруг Ирана призвал стороны к сдержанности — мир не должен допустить еще одну войну в Персидском заливе, говорится в заявлении заместителя официального представителя генерального секретаря Фархана Хака.

«Генеральный секретарь постоянно выступал за деэскалацию в Заливе. Он глубоко обеспокоен последней эскалацией. Сейчас наступил момент, когда лидеры должны проявить максимальную сдержанность. Мир не может допустить ещё одну войну в заливе», — заявил Хак.

Minval.az