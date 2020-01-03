Вооруженный ножом мужчина напал на людей в парке в пригороде Парижа. Об этом сообщает телеканал BFM.

Инцидент произошел в городе Вильжюиф у юго-восточной границы французской столицы. Ранения получили три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Полиция застрелила нападавшего. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Изначально, французские СМИ сообщали, что при убитом была обнаружена взрывчатка. Однако, позже эту информацию опровергли в правоохранительных органах Франции.

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