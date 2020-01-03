Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон высказали в ходе телефонного разговора озабоченность в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США, сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор лидеров состоялся по инициативе французской стороны.

«С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада. Констатировано, что эта акция может серьезно обострить ситуацию в регионе», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

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