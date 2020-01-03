МИД Турции сожалеет в связи с операцией США по ликвидации главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, это усилит нестабильность в регионе, говорится в заявлении ведомства в пятницу.

«Мы глубоко обеспокоены эскалацией американо-иранской напряженности в регионе. Мы решительно повторяем, что превращение Ирака в зону конфликта повредит миру и стабильности как Ирака, так и нашего региона. Очевидно, что операция по ликвидации Сулеймани и его конвоя приведет к росту недоверия и нестабильности в регионе», — говорится в документе, передает РИА Новости.

Турецкое внешнеполитическое ведомство призывает не забывать, что подобные угрожающие шаги нанесут ущерб всем сторонам.

«Турция всегда выступает против напряженности, внешнего воздействия, убийств и межрелигиозных распрей. Призываем все стороны сохранять здравомыслие, избегать шагов, которые способны нанести ущерб миру и стабильности в нашем регионе и отдавать приоритет дипломатическому урегулированию», — говорится в заявлении.

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