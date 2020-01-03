Около полумиллиарда диких животных погибли от лесных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс с сентября прошлого года.

Ученые из университета Сиднея установили, что примерно 480 миллионов млекопитающих, птиц и рептилий стали жертвами пожаров — не только погибли в пламени, но и пострадали от разрушения привычной среды обитания, передает портал «Лента.ру».

«Исследование показывает, что на выжженных территориях животным не хватает еды и укрытий, чтобы прятаться от хищников — лис и диких кошек. Это приводит к резкому сокращению популяций», — приводит издание слова автора работы профессора Криса Дикмана.

Сообщается, что в числе животных, популяции которых сократились из-за пожаров в юго-восточной Австралии, — кенгуру и коалы. Последние особенно пострадали — по оценкам исследователей, их в регионе стало меньше примерно на треть.

Бушующие несколько месяцев пожары уже уничтожили около 5 миллионов гектаров леса. За это время погибли 20 человек, тысячам пришлось покинуть свои дома. В декабре прошлого года сообщалось, что Сидней окутал сильный смог.

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