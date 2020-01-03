Решения президента США Дональда Трампа провоцируют глобальные риски, его намерения не ясны, заявил экс-премьер Польши, бывший глава Евросовета, председатель Европейской народной партии Дональд Туск.

Ранее сообщалось, что в результате удара США близ Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби». В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

«Европа и США должны поддерживать трансатлантическое единство любой ценой перед лицом надвигающегося политического землетрясения — независимо от того, что решения президента Трампа провоцируют глобальные риски, и его намерения не ясны», — написал Туск в пятницу в Twitter.

Europa i USA muszą za wszelką cenę utrzymać transatlantycką jedność w obliczu nadciągającego politycznego trzęsienia ziemi — niezależnie od faktu, że decyzje prezydenta Trumpa prowokują globalne ryzyka, a jego intencje nie są jasne. Polska powinna aktywnie bronić tej jedności. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 3, 2020

Minval.az