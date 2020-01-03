В Нигерии женщина съела сердце и груди девушки своего сына в ходе ритуала, призванного принести ей богатство.

Родители 22-летней девушки Фавур Далей-Оладеле, которая училась на факультете социологии в университете Лагоса, заявили о ее исчезновении в начале декабря прошлого года. Полиции удалось установить, что молодой человек, с которым встречалась студентка, 23-летний Оволаби Адееко, заманил ее в гостиницу, где накачал наркотиками, а затем отвез в одну из местных церквей, которой руководил самопровозглашенный пастор Сегун Филип, передает портал «Лента.ру».

По данным правоохранителей, там Адееко разбил девушке голову пестиком, после чего пастор перерезал ей горло, отрезал ее грудь и извлек внутренние органы, в том числе сердце. Затем Филип приготовил из органов убитой ритуальное блюдо, поедание которого должно было принести Адееко и его матери, Боле, богатство.

При этом сама Бола утверждает, что ничего не знала об убийстве девушки, а сын убедил ее в том, что блюдо приготовлено из мяса и органов козы.

Как сообщает издание, в настоящее время и мать, и сын арестованы.



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