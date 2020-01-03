Польское издание Gazeta Wyborcza сообщила, что президент страны Анджей Дуда отказался ехать в Израиль на World Holocaust Forum, который организован Институтом Яд ва-Шем в память 75-летней годовщины освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау».

Газета отмечает, что основной причиной отказа Дуды ехать на это мероприятие является от факт, что там будет присутствовать президент России Владимир Путин.

В Польше очень негативно восприняли высказывание Путина о после Польши в Германии Юзефе Липском, который согласился с высказыванием Адольфа Гитлера о необходимости выслать европейских евреев в Африку.

Также одним из организаторов мероприятия в Израиле является глава МИД Исраэль Кац, который ранее заявил, что поляки «впитали антисемитизм с молоком матери».

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