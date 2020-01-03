Два крупнейших блока в парламенте Ирака — «Саирун» и «аль-Фатх» — призвали после гибели главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани принять закон о выводе иностранных войск с территории страны, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении блоков.

Сулеймани был убит в результате удара США близ Багдада. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби». В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

«Мы осуждаем эти преступные действия… Мы призываем все национальные силы объединиться ради вывода иностранных войск, чье присутствие стало бесполезным для Ирака, а пребывание означает еще большее кровопролитие», — говорится в заявлении лидера «аль-Фатха» Хади аль-Амири.

«Мы подтверждаем необходимость объединения всех национальных сил и работы над прекращением их присутствия через принятие закона о выводе всех иностранных войск с иракских территорий», — сообщается в заявлении «Саирун».

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