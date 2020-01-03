Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил генерала Исмаила Каани главой спецподразделения «Кудс», которым ранее командовал погибший генерал Касема Сулеймани. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

«После гибели командующего силами специального назначения «Аль» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани передаю командование бригадному генералу Исмаилу Каани, который входил в число выдающихся командующих КСИР во время ирано-иракской войны», — цитирует агентство соответствующий указ.

По словам Верховного лидера исламской республики, задачи подразделения останутся неизменными.

Хаменеи выразил благодарность коллегам Каани за их сотрудничество с ним и пожелал новому начальству корпуса «успеха, одобрения и удачного руководства».

Каани ранее занимал пост заместителя командира подразделения «Кудс».

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