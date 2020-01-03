Американский подросток на Рождество попросил удивительно скромный подарок — увеличительное стекло. Родители мальчика умилились его скромности, пока не поняли, для чего оно на самом деле нужно было их сыну.

Его мама, Нисса-Линн Парсон из штата Техас, на своей странице в Facebook опубликовала пост с историей о необычном рождественском подарке, который ей и ее мужу, а заодно и соседям, сделал их 12-летний сын Кайден.

По ее словам, Кайден — «заядлый читатель» и очень увлекается наукой. Она с мужем подумала, что сын будет с помощью лупы читать книги, передает портал «360tv».

«Мы думали, что это для чтения, но вместо этого он попытался выяснить, может ли разжечь огонь! Мы обнаружили, что он и его два брата вышли на подъездную дорожку и прожгли пару дырок в какой-то бумаге. Все было под контролем, пока мальчики не прибежали домой, сообщая нам, что угол газона горит, а рождественские огни тают!», — написала Нисса-Линн Парсон.

После этого родители юного исследователя выбежали во двор, чтобы увидеть, как зеленая горящая лужайка перед домом стала черной. С помощью ведер, одеял и садового разбрызгивателя они смогли потушить огонь прежде, чем он мог захватить дома соседей.



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