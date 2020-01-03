Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание с главами спецслужб и армии после убийства главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, сообщает телеканал «Аль-Джазира».

«Министр обороны Израиля призывает к экстренной встрече руководителей служб безопасности и армии для оценки ситуации после убийства Сулеймани», — сообщил телеканал в Тwitter.

По данным телеканала, армия Израиля переведена в повышенную готовность на северных границах в ожидании каких-либо действий со стороны Ливана, Сирии или Сектора Газа.

Помимо этого, доступ на гору Хермон на границе с Сирией будет закрыт в пятницу израильскими властями после оценки ситуации в сфере безопасности, сообщила пресс-служба израильской армии.

«В свете сложившейся ситуации было решено, что гора Хермон не будет открыта для посетителей в пятницу. Никаких других дополнительных мер в сфере безопасности для жителей Голанских высот предприниматься не будет», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Minval.az