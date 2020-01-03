Нефть подорожала более чем на 2% на фоне гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара США в пятницу, 3 января.

Как свидетельствуют данные торгов, стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,76% – до 68,09 долларов за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 2,75%, до 62,86 долларов за баррель, передает портал «Кorrespondent.net».

Напомним, при осуществленном вертолетами США налете был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Он находился в автомобиле, который выезжал из аэропорта Багдада.

Minval.az