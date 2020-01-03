Генерал Касем Сулеймани, командующий элитным спецподразделением «Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции, убит в Ираке в результате авиаудара США.

Пентагон подтвердил, что Сулеймани был убит по приказу президента США.

Представитель американских властей сообщил агентству Рейтер, что ВВС США нанесли авиаудар по целям, связанным с Ираном.

По информации иракского телевидения, Сулеймани оказался в числе людей, погибших в результате удара в районе аэропорта Багдада.

Верховный лидер Ирана, Аятолла Хаменеи пообещал США месть за убийство Касема Сулеймани.

«Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников», — говорится в заявлении Хаменеи, объявившего трехдневный траур в связи с гибелью генерала.

Убийство Касема Сулеймани укрепит сопротивление действиям США на Ближнем Востоке и в мире. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Безрассудство США американских террористических сил, убивших военачальника Сулеймани, этого погибшего мученической смертью героя и предводителя борьбы с терроризмом и экстремизмом, без каких-либо сомнений, укрепит древо сопротивления в регионе и мире», — говорится в заявлении Зарифа, опубликованном иранским внешнеполитическим ведомством.

Зариф осудил «преступный теракт» США, заявив, что министерство иностранных дел Ирана задействует все возможности, как политические, юридические и международные для реализации постановлений, которые будут приняты Высшим советом национальной безопасности Ирана в ответ на убийство генерала.

Тем временем в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент удара по по конвою, в котором находился генерал Касем Сулеймани. Ролик снят на значительном отдалении, однако на нем видны вспышки после ракетного удара.

Minval.az