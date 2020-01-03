Туристы массово отменяют экскурсии в Тадж-Махал, так как переживают за свою безопасность в связи с беспорядками, которые вспыхнули после принятия поправок к закону о гражданстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Asia Times.

«В декабре 2019 года количество посетителей сократилось на 60 процентов, — рассказал Динеш Кумар, инспектор туристической полиции. — Нам звонили в диспетчерские, чтобы узнать, насколько безопасно в этом районе. Несмотря на то, что мы гарантируем защиту, многие все же решают держаться подальше».

По официальным оценкам, за последние две недели около 200 тысяч человек отменили или отложили поездку в Тадж-Махал — одну из самых популярных достопримечательностей в мире.

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