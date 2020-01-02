Бывшая госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сроком на пять лет стала почетным ректором Университета Квинс в британском Белфасте.

Как передает РИА Новости, об этом сообщается на сайте учебного заведения.

«(Бывший) госсекретарь США Хиллари Клинтон, начиная с 1 января 2020 года, станет новым ректором Университета Квинс в Белфасте сроком на пять лет», — говорится в заявлении университета. Отмечается, что она станет первой женщиной на этом посту.

Как отметил проректор учебного заведения Стивен Прентер, Клинтон сделала «значительный вклад» в Северную Ирландию, и станет замечательным защитником интересов университета и «воодушевляющей ролевой моделью» для университетского сообщества. Экс-кандидат в президенты США, со своей стороны, заявила, что для нее такое назначение – большая честь. В октябре 2018 года политик получила от университета почетную докторскую степень.

Экс-госсекретарь США Клинтон выступала кандидатом Демократической партии на выборах 2016 года. Она считалась безусловным фаворитом, однако ее оппонент-республиканец Дональд Трамп одержал неожиданную победу. Клинтон также неудачно претендовала на демократическую номинацию в 2008 году, уступив будущему президенту Бараку Обаме.

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