Более 200 тыс. сирийцев в настоящее время направляются в сторону турецкой границы, спасаясь от ситуации в Идлибе, цитирует в четверг «Интерфакс» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Прямо сейчас от 200 тыс. до 250 тыс. мигрантов идут к нашим границам», — заявил Эрдоган, выступая в четверг в Анкаре.

Эрдоган раскритиковал страны Запада, которые, по его мнению, делают недостаточно для решения миграционного кризиса.

«Хотя у них (Запада) больше ресурсов, чем у нас, почему они их (беженцев) не принимают?» — сказал Эрдоган.

Minval.az